بالصور| غياب نجوم الفن وارتداء الكمامات.. أبرز لقطات جنازة حسن حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 30 مايو، الفنان حسن حسني، وشُيعت جنازته من أحد مستشفيات القاهرة، وتم دفنه في مقابر أسرته بطريق مصر الفيوم.

صلاة الجنازة في المقابر

أقامت أسرة حسن حسني، صلاة الجنازة على جثماته أمام المقابر، إذ اصطف المشيعون وقاموا بالصلاة عليه قبل دفنه.

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الكمامات والقفازات

ارتدى مشيعو الجنازة الكمامات والقفازات، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

غياب النجوم وبكاء سعد الصغير

شهدت الجنازة غياب كبير لنجوم الفن، إذ لم تشهد سوى حضور الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية والفنان سعد الصغير الذي بدت عليه علامات التأثر وظل يبكي.

رحل الفنان حسن حسني عن عالمنا عن عمر ناهز 89 عامًا، وسادت حالة من الحزن الشديد الوسط الفني. ترك حسن إرثًا فنيا كبيرا من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، التي حقق خلالها نجاحًا سيجعله خالدا في ذاكرة الجمهور الذي عشق إطلالته، فكان ظهوره في أي عمل ضمان نجاحه وإقبال الجمهور عليه.