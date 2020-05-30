تراند اليوم : إقامة عزاء فنان شهير داخل كنسية بعد دفنه في المقابر الإسلامية



رحل عن عالمنا الفنان الفلسطيني الشاب الشهير أيمن صفية (29 عاما) من بلدة كفر ياسيف في الجليل، غرقًا في بحر حيفا، وتم العثور على جثمانه بعد 4 أيام من البحث، حيث كان في نزهة مع مجموعة من رفاقه.

وروى بعض من كانوا في النزهة في تلك الليلة، أن الراحل صفية قد سارع لإنقاذ صديقة نزلت للاستحمام وما لبثت أن بدأت تستغيث من الغرق، فهبّ لنجدتها، لكن موجة عملاقة قذفتها في تلك اللحظة نحو الساحل وابتلعته بسرعة البرق وكأنه لم يكن.

وفي بيان النعي، أوضحت عائلته أن الدفن سيتم في المقبرة الإسلامية بعد الصلاة عليه في مسجد كفر ياسيف، فيما يتم تقديم التعازي داخل كنيسة البلدة.

ونعت كل من وزارة الثقافة الفلسطينية الفنان أيمن صفية، وأكدت في بيان “اعتزازها بأيمن فنانا ومناضلا، حيث لعب دورا مهما في الحملة العالمية لحركة المقاطعة الثقافية لدولة الاحتلال”.

الفنانة امل مرقص بكلمات معبرة خلال جنازة المرحوم ايمن صفية🎥🗞האומנית והזמרת אמל מורקוס נפרדת מאיימן ספייה. pic.twitter.com/JnGNj99BIx — |فرات نصار|פוראת נסאר|FURAT NASSAR (@nassar_furat) May 28, 2020

— |فرات نصار|פוראת נסאר|FURAT NASSAR (@nassar_furat)ودعت الوزارة الفنانين الفلسطينيين في كل مكان وفي أراضي 48، إلى الاستفادة من تجربة أيمن في رفض محاولات الشراء وتدجين الفلسطينيين في الداخل.وأوضحت الوزارة في بيانها أن “الراحل أيمن صفية درس الرقص في مدرسة رامبرت للرقص المعاصر في لندن، وشارك في عروض عديدة، منها الكلاسيكية، والمعاصرة، بالإضافة إلى المسرحيات الغنائية، في عدد من المسارح الشهيرة في برودواي وغيرها، وعمل مع مصممي رقص وفنانين، محلياً وعالمياً”.وعبّر رئيس القائمة المشتركة النائب أيمن عودة عن تعازيه لأسرة صفية، قائلا “إن مئات المتطوعين العرب واليهود الذين قدّموا لدعم الأسرة يثبتون أن روحه ما زالت معنا “.





وشارك الآلاف في تشييع الفنان أيمن صفية الذي عُثر على جثته الأربعاء، بعد أربعة أيام من اختفائه رغم بحث مئات المتطوعين عنه ليل نهار. وشارك في الجنازة فنانون وممثلون ورؤساء مجالس وأصدقاء ومعارف. وقال رئيس مجلس قرية كفر ياسيف المحامي شادي شويري: “إنه شاب موهوب رائد ويلهم العديد من الشباب في المجتمع العربي. وتمت مراسم الدفن داخل المقبرة الإسلامية في سابقة هي الأولى بالتعاون بين المجلس المحلي في قرية كفر ياسيف والأسرة، بينما يقام الحداد في قاعة الكنيسة الإنجيلية المعمدانية كفر ياسيف المحلية”.

وأضاف – حسب القدس العربي- إن "هذا الفعل يدل على حب الشعب الواحد وأهل القرية الواحدة، كل قرية كفر ياسيف والمجتمع العربي في حزن على هذه الخسارة، إنه شاب موهوب، مبدع وملهم".





وقال هاشم صفية، والد الفنان، إنه كان من المفترض أن يحتفل أيمن بعيد الفطر مع الأسرة التي كانت تنتظر هذه اللحظة، لكن البحر انتزعه منها. وأضاف والدمع يغالبه: “نتلقى المزيد من الحب في هذه الأيام من كل مكان وهذا ما يميز المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل”.

وأثارت مراسم تشييع الجثمان غير التقليدية جدلا واسعا في منتديات التواصل الاجتماعي الفلسطينية في الداخل، حيث أكد كثيرون حق العائلة باختيار حزنها وتشييع جثمان عزيزها على طريقتها.

