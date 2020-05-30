الغوشي تطرح ألبوم "الحب ينادي" بالمنصات الإلكترونية

تستعد فرقة الغوشي للفن الروحي السماوى لطرح أجدد ألبوماتهم والذى يحمل اسم"الحب ينادى"، وذلك خلال الأيام القليلة القادمة عبر جميع منصات العرض الإلكترونية والفضائية.

وهو ألبوم يحمل رسالة عالمية كونية للإنسان، يتحدث عن الحب المطلق وهو باللهجة العامية المصرية بأسلوب عصري.

وتعكف الفرقة على طرح إحدى أغانى الالبوم قريبا جدا والتى تحمل اسم "الحياة بتتكلم"على طريقة الفيديو كليب، كلمات محمد الغوشي وغناء إحدى أعضاء الفريق سهيلة بهجت.

وقال محمد الغوشي، مؤسس الفرقة أن ألبوم ” الحب ينادي ” يتناول معانى جديدة عن الحب

الإلهي المطلق، ويتناوله من زوايا مختلفة تُحيي القلب، ويدعو إلي الرجوع الحقيقي إلي الله، والتمسك بالفطرة الإنسانية، بلهجة مصرية عامية تصل لعامة الجمهور، على عكس الألبوم الأول ” شمس الحقيقة ” الذي تم تقديمه بسمة صوفية عميقة.

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وأضاف أن بعض الأغنيات تتناول أزمة كورونا الحالية، التي اعتبرها رسالة من الخالق عز وجل للبشر، وكيف يستغلها الإنسان المؤمن، لتكون فرصة للعودة إلي الله.

ويضم الألبوم تسع أغنيات جميعها باللهجة العامية،

هي ” أوبريت الحب ينادي، ويشارك في أدائه سبعة مغنين، بطلنا نبص لبعضنا، حيران، كلمة من حرفين، ساكن بروحي، الحب عيد، الحياة بتتكلم، الحب ديني، الحب المطلق ” وتقدم من خلالها توليفة من الأغنيات ذات طابع عرفاني وروحي بأسلوب عصري ومبهج.

يشارك في أداء أغنيات الألبوم عددا من المغنيين، والمطربين الصاعدين، من مختلف دول الوطن العربي منهم المطرب محمد يوسف، والمطرب التنزاني يحيى بيهقي، بيبو، عمرو صقر، أحمد العمري، سناء نبيل “حفيدة كوكب الشرق أم كلثوم “، والمطربة سهيلة بهجت، الفائزة في مسابقة ذا فويس كيدز، وغيرهم.

مدير فني المشروع بيشوي صفوت،ومديرة عام المشروع د .داليا أحمد إبراهيم، كلمات الألبوم للكاتب العرفاني: محمد الغوشي