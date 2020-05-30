درة تنعي الراحل حسن حسني: "اجاد في كل ادواره.. سنفتقدك"

نعت الفنانة التونسية درة، وفاة الفنان القدير حسن حسني، الذي وفيته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز 89 عاما، إثر أزمة قلبية، وذلك بعد مشوار فني طويل بالإنجارات .

ونشر الفنانة درة، صورة للراحل حسن حسني مصحوب بكلمات مؤثرة، عبر

حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، قائلا " الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة كما اسعدنا وادخل الابتسامة علينا الفنان الكبير حسن حسني الذي اجاد في كل الادوار وكل الناس كانت تحبه.. سنفتقدك".



ورحل عن عالمنا اليوم الفنان القدير حسن حسني، بعد ان قدم حسن حسني عبر مشواره الفني 168 فيلما كان آخرها "خيال مآتة" عام 2019 أمام أحمد حلمي، و120 مسلسلا منها "رحيم، عفاريت السيالة، زينب والعرش" كما شارك في بطولة 28 عرضا مسرحيا أبرزها "حزمني يا"، و"ع الرصيف".