فن ومشاهير

السبب وراء تغيب نجوم الفن عن جنازة القدير حسن حسني

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تغيب نجوم الفن عن حضور تشييع جنازة الفنان القدير حسن حسني، الذي تم نقل جثمانه من مستشفى "دار الفؤاد" ودفنه بمقابر العائلة بطريق الفيوم، وتمت صلاة الجنازة هناك أيضًا.

 

وكان حرص على حضور الجنازة بعض الأهل والأقارب ومحبيه وبعض الفنانين منهم سعد الصغير،

محمد الصاوي ومنير مكرم مع الأخذ بالاحتياطات الوقائية اللازمة، بينما من المتوقع عدم حضور باقي أصدقائه من الوسط الفني بسبب انتشار ماجعلهم يلتزموا المنازل ويكتفوا بالنعي عبر السوشيال ميديا.

 

Advertisements

يشار إلى أن قدم الراحل حسن حسني أكثر من 490 عملاً ما بين مسرح وتلفاز وسينما مما جعلهُ أحد أكثر الفنانين تمثيلاً في تاريخ السينما المصرية على الإطلاق.

 

يذكر أن رحل الفنان القدير حسن حسنى عن عالمنا فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت عن عمر ناهز 89 عامًا إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السبب وراء تغيب نجوم الفن عن جنازة القدير حسن حسني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا