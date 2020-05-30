دينا فؤاد تنعي حسن حسني بكلمات مؤثرة وتطلب الدعاء له

نعت الفنانة دينا فؤاد، الفنان حسن حسني الذي توفي فجر اليوم إثر أزمة قلبية عن عمر ناهز الـ89 عامًا. وكتبت دينا فواد من خلال حسابها Advertisements الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام : "إنا لله و إن إليه راجعون ، الله يرحمك يا عّم حسن و يغفر لك و يجعل مثواك الجنة أرجو الدعاء للفنان القدير حسن حسنى". الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام : "إنا لله و إن إليه راجعون ، الله يرحمك يا عّم حسن و يغفر لك و يجعل مثواك الجنة أرجو الدعاء للفنان القدير حسن حسنى". وتابعت فؤاد اننا فقدنا قيمة فنية وسينمائية كبيرة برحيل فنان شامل له اعمال رائعة، وساهم في دعم المواهب الفنية.

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