دينا فؤاد تنعي حسن حسني بكلمات مؤثرة وتطلب الدعاء له

نعت الفنانة دينا فؤاد، الفنان حسن حسني الذي توفي فجر اليوم إثر أزمة قلبية عن عمر ناهز الـ89 عامًا.
وكتبت دينا فواد من خلال حسابها
وتابعت فؤاد اننا فقدنا قيمة فنية وسينمائية كبيرة برحيل فنان شامل له اعمال رائعة، وساهم في دعم المواهب الفنية.
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