أميرة الدراما إيمان العاصي تنعي حسن حسني: فنان شامل له فضل على كل الأجيال

إيمان العاصي: فقدنا قيمة فنية كبيرة برحيل حسن حسني نعت أميرة الدراما الفنانة إيمان العاصي، الفنان حسن حسني الذي توفي فجر اليوم إثر أزمة قلبية عن عمر ناهز الـ89 عامًا. الـ89 عامًا. أوضحت إيمان أن حسن حسني قيمة وقامة فنية كبيرة في عالم السينما والمس،رح والتليفزيون، وله اسهامات كبيرة في Advertisements دعم المواهب الفنية علي مدار تاريخه. دعم المواهب الفنية علي مدار تاريخه. وتابعت أميرة الدراما اننا فقدنا رمز من رموز الكوميديا في مصر والعالم العربي وستظل الاجيال تذكره ، واعماله الرائعة خالدة في ذاكرة التاريخ رحم الله حسن حسني واسكنه فسيح جناته.

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