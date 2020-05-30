فيديو..آخر ظهور للراحل حسن حسني مع الفنان صلاح عبد الله

نشر الفنان صلاح عبد الله صورة تجمعه بالراحل حسن حسني، ناعيه بكلمات مؤثرة وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"
وعلق صلاح على الصورة قائلاً:"يبي ياحبيبي ياحبيبي ياعمي وسيدي وتاج راسي ياأستاذي هوه أنا مش كلمتك قبل العيد وإطمنت عليك وطمنتكعليا وحلفتلك إن أنا الحمدلله كويس،كنت كويس،لوقتي أنا مش كويس وبحاول أستوعب المفاجأة".
يذكر أن آخر ظهور للراحل حسن حسني كان من خلال وجوده في احتفال صلاح عبد الله بعيد ميلاده برفقة بناته والعديدمن نجوم الفن أبرزهم "روجينا، أشرف زكي، شيكو، أحمد فهمي، وغيرهم"، وحرص الراحل حسن حسني على الحضور إلى الاحتفال نظراً للصداقة القوية التي تجمعه بصلاح.
رحل القدير حسن حسني فجر اليوم عن عمر يناهز الـ89 عاماً، إثر ازمة قلبية مفاجئة انتقل بسببها إلى غرفة العناية المركزة لعدة أيام في إحدى المستشفيات حتى وفاته.
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