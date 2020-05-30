تعرف على أولى أدوار حسن حسني في السينما المصرية

رحل الفنان القدير حسن حسني عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت عن عمر ناهز 89 عامًا إثر أزمة قلبية مفاجئة وكيف إلى دخوله المستشفى.
وكان قدم أكثر من 490 عملاً ما بين مسرح وتلفاز وسينما مما يجعله أحد أكثر الفنانين تمثيلاً في تاريخ السينما المصريةعلى الإطلاق.
في عام 1975 بدأ بدور صغير في فيلم "الكرنك" مع المخرج علي بدرخان ، قصة نجيب محفوظ ، سيناريو وحوار ممدوح الليثي.
قدم دور صغير هو "جرسون قهوة الكرنك" ، ودارت أحداث الفيلم خلال حقبة الستينيات ،حينما تتغير حياة مجموعة من الطلبة الجامعيين ، دائمي الترددات على مقهى شهير هو "الكرنك" ، بعد تعرضهم للاعتقال والتعذيب.
"الكرنك" بطولة سعاد حسني ، نور الشريف ، كمال الشناوي ، فريد شوقي ، شويكار صلاح ذو الفقار ، عماد حمدي ، حسن حسنى ، محمد صبحي ، تحية كاريوكا ، علي الشريف ، فايز حلاوة ، وحيد سيف ، يونس شلبي.
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