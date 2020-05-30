عقب وفاة حسن حسني.. تعرف على أبرز أدواره التراجيدية

توفي في الساعات الأولى من فجر اليوم القدير حسن حسني والذي طالما استطاع اضحاكنا حتى في أشد الأوقات، فمن منا ينسى افيهاته التي أصبحت ملازمة لجيل كامل ومن منا لم يقرر مشاهدة أحد الأعمال فقط لأنه قرأ أسم حسن حسني على تتراته فضمن الضحك ولم يُخذل، لكن على الرغم من الشهرة الواسعة التي تلقاها حسن حسني في مجال الكوميديا إلا أنه قدم عدد من الشخصيات الدرامية الجادة في العديد من الأفلام والمسلسلات سواءً في بداياته أو في أعوامه الأخيرة، ومن خلال السطور القليلة المقبلة سنتعرف على أبرز أدوار حسن حسني الغير كوميدية.

فيلم دماء على الأسفلت

فيلم أخر يرصد من خلاله أسامة أنور عكاشة التفكك الأسري وانحلال المجتمع، ويشارك فيه حسن حسني بدور والد بطل العمل نور الشريف والذي يكون سبب في عودته من الخارج ليتفاجأ الشاب بتدهور حال أسرته، يقدم حسن حسني في هذا الفيلم شخصية كامل نور الحسن الذي يعمل سكرتير

في المحكمة والمتزوج من سيدة أخرى بعد رحيل زوجته والمتهم في قضية رشوة وهو سبب عودة الابن ( نور الشريف )، يرصد الفيلم انحلال المجتمع من خلال الأسرة الذي كُسر ظهر ربها وسيطر الطمع على الأبناء، فالابن ( طارق لطفي ) أصبح مدمن مخدرات والابنه ( حنان شوقي ) اتجهت للعمل في الدعارة.

حصل حسن حسني على جائزة أفضل ممثل عام 1993 من المهرجان القومي للسينما عن دوره في فيلم دماء على الأسفلت على الرغم من قلة عدد مشاهده فيه.

فيلم البرئ

يعد من أحد أشهر الأفلام التي تناولت قضية القمع السياسي والسلطة الغاشمة كذلك العساكر المجندين قصرًا، قدم القدير حسن حسني دور الضابط فهيم وهو أحد أذرع مأمور المعتقل والذي قدم دوره النجم الراحل محمود عبد العزيز، فكان " فهيم "

اليد الباطشة التي تُستخدم في قهر المعتقلين.

الفيلم من بطولة أحمد زكي، محمود عبد العزيز، ممدوح عبد العليم، جميل راتب وغيرهم من النجوم ومن تأليف وحيد حامد وإخراج عاطف الطيب.

Advertisements





فيلم الظالم والمظلوم

على الرغم من تقديمه لشخصية الرجل الصالح والصديق الوفي إلا أن دوره بعيدًا عن الكوميديا التي اشتهر بها مؤخرًا، دارت أحداث الفيلم حول ثيمة الانتقام فبعد تعرض بطل الفيلم ( نور الشريف ) للظلم ودخوله السجن وقتل زوجته يتعهد بابنه لصديقه ( حسن حسني ) ليربيه وبالفعل يكون هذا الصديق عند حسن ظنه فيكبر الصبي ويصبح ضابط ليخرج الوالد من السجن ويبدأ في سلسلة من الأنتقامات من كل من ظلموه ويكون الابن هو الضابط المكلف بالقبض عليه.

الفيلم من بطولة نور الشريف، الهام شاهين، حسن حسني وغيرهم من النجوم، ومن تأليف فاروق صبري وإخراج حسام الدين مصطفى.





مسلسل رحيم

شارك القدير حسن حسني في موسم رمضان 2018 ياسر جلال مسلسله رحيم وقدم حسني شخصية والد رحيم ( ياسر جلال ) والذي تسبب سجن ابنه في تدهور حالته الصحية.

المسلسل من بطولة ياسر جلال، نور، محمد رياض، دينا وغيرهم من نجوم الفن المصري، المسلسل من تأليف محمد اسماعيل امين ومن إخراج محمد سلامة.