"مبيرفضش طلب لحد".. بكلمات موثرة أحمد حلمي ينعي الراحل حسن حسني

نعي الفنان أحمد حلمي، وفاة الفنان القدير حسن حسني، الذي وفيته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز 89 عاما، إثر أزمة قلبية، وذلك بعد مشوار فني طويل بالإنجارات .

ونشر الفنان احمد حلمي، صورة للراحل حسن حسني مصحوب بكلمات مؤثرة، قائلاً :" الفنان العظيم حسن حسني كان بمثابة الأخ اللي

مابيرفضش لحد طلب والأستاذ اللي بيحب تلاميذه وخايف علي مصلحتهم وعايز يشوفهم أفضل منه .. كان الصديق الوفي الجدع والأب اللي بيحب الخير لاولاده وجايز أكتر من نفسه .. الله يرحمه كان بيحترم الصغير قبل الكبير .. حقيقي في ناس بتروح للي خالقها وبيفارقونا لكن سيرتهم بتفضل خالده وعايشه معانا ومع أجيال تانيه بعدنا .. هتوحشنا يا عم حسن أوي .. في الجنه ونعيمها يارب".

قدم حسن حسني عبر مشواره الفني 168 فيلما كان آخرها "خيال مآتة" عام 2019 أمام أحمد حلمي، و120 مسلسلا منها "رحيم، عفاريت السيالة، زينب والعرش" كما شارك في بطولة 28 عرضا مسرحيا أبرزها "حزمني يا"، و"ع الرصيف".



