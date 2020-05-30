بالكمامة.. صلاة الجنازة على الفنان حسن حسني

أدى أقارب ومحبي الفنان الراحل حسني حسني صلاة الجنازة عليه ظهر اليوم ، لإتمام مراسم دفنه في مقابر العائلة في طريق مصر الفيوم. وبالرغم من الظروف التي تواجهها البلاد بسبب وباء بسبب وباء كورونا ومنع التجمعات الجماهيرية الكبرى وخاصة في الجنازات والعزاء، حرص عدد كبير من أهل ومحبي حسن حسني حضور الجنازة والصلاة عليه بالـ"كمامة" مع الأخذ بالاحتياطات الوقائية اللازمة. Advertisements رحل القدير حسن حسني فجر اليوم عن عمر يناهز الـ89 عاماً، إثر ازمة قلبية مفاجئة انتقل بسببها إلى غرفة العناية المركزة لعدة أيام في إحدى المستشفيات حتى وفاته.

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