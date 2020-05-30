بالكمامات والقفازات.. تشييع جثمان حسن حسني

شيعت جنازة الفنان المصري حسن حسني، ظهر السبت، من مستشفى دار الفؤاد بالعاصمة القاهرة لدفنه في مقابر أسرته بطريق مصر الفيوم.

وحرص مشيعو الجنازة على تطبيق الإجراءات الاحترازية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لذا ارتدوا الكمامات والقفازات وقاموا بأداء صلاة الجنازة على الفنان الراحل أمام المقابر.





واقتصرت مراسم تشييع الجنازة على أسرة حسن حسني، ومن الوسط الفني حضر الفنان الشعبي سعد الصغير والفنانان منير مكرم ومحمد الصاوي.





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توفي الفنان حسن حسن، فجر السبت، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، بعد أن قدم عبر مسيرته الفنية ١٦٨ فيلما منها "البريء، والهروب، وسواق الأتوبيس"، ويضم أرشيفه الفني ١٢٠ مسلسلا و٢٨ عرضا مسرحيا.

وكان مسلسل "سلطانة المعز" بطولة غادة عبدالرازق هو آخر أعمال حسن حسني الفنية، وعرض في رمضان الماضي.



