تايلور سويفت تهدد بإزاحة ترامب بعد تغريدة "مثيرة للجدل"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ردّت مغنية البوب الأمريكية تايلور سويفت بقوة على دونالد ترامب، الجمعة، بعدما كتب تغريدة توحي بأنه يسمح بإطلاق النار على متظاهرين غاضبين من قتل الشرطة رجلا أسود في مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية.

وكتبت سويفت على تويتر حيث يتابعها 86 مليون مستخدم: "بعدما أشعلت نيران تفوق العنصرية خلال كل فترة رئاستك هل لديك الجرأة للتظاهر بالتفوق الأخلاقي قبل التهديد بالعنف؟"

واستشهدت بتغريدة ترامب المثيرة للجدل التي قال فيها "عندما يبدأ النهب، يبدأ إطلاق النار" قبل أن تضيف "سنصوت لإزاحتك في نوفمبر/ تشرين الثاني".

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وأثار ترامب الجدل بعد نشره تغريدة في وقت متقدم من الليل على احتجاجات عنيفة مناهضة للشرطة في مينيابوليس وصف فيها المتظاهرين بـ"قطاع طرق" وحذر من تدخل عسكري.

ونشر مئات الجنود في شوارع مينيابوليس وسانت بول الجمعة بعد ليلة ثالثة من أعمال الشغب التي بدأت للتنديد بوحشية الشرطة ضد الأمريكيين من أصل أفريقي.

وانطلقت الاحتجاجات عقب انتشار مقطع فيديو يصور جورج فلويد (46 عاما) الذي قتل على يد الشرطة مكبل اليدين على الأرض الاثنين، وتوفي بعدما ضغط شرطي بقدمه على رقبته لأكثر من 5 دقائق.