بالفيديو- يارا تكشف للجمهور عن مفاجأتها الجميلة

طرحت النجمة اللبنانية يارا أغنية جديدة بعنوان “ما خطر عالبال” كلمات احمد بن فارس، الحان اسامة الأعتر، توزيع هشام السكران.

الأغنية إيقاعية رومانسية أدتها يارا بصوتها العذب والساحر. وأصبح العمل متوفر على قناة يارا الرسمية عبر موقع يوتيوب ويقول مطلعها: ماخطر عالبال صدفه/او تجي عيني بعنييك/صرت قلبي مااعرفه/فز من صدري إليك/ارحم عيوني دخيلك/تكفى بس لا تبتسم./كافي نظره وانا اجيلك/يالي ماغيرك مهم/

Advertisements

نذكر أن يارا كانت قد اختتمت حفلات مسرح المجاز بمناسبة عيد الفطر السعيد بسهرة بثت مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية للمسرح انستغرام، فايسبوك، وقناة اليوتيوب.

“بالرغم من الظروف، نحاول أن نغني لكم في أي مكان”، بهذه الجملة افتتحت يارا حفلتها بالأمس، “وتوصّت بجمهورها” الذي يتابعها من النوافذ والشرفات وعبر الإنترنت، مقدمة باقة من أجمل أغنياتها منها “يا عايش بعيوني”، “حبيبي يا”، “صدفة” وغيرها من الأغاني.