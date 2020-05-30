أمل العوضي متهمة بسبب معايدة أنريكي أرسي (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - للمرة الثانية يقوم أنريكي أرسي نجم مسلسل "لا كاسا دي بابل" الشهير بإثارة الجدل حول موضوع تقديمه التهاني لنجوم عرب بمناسبة أعياد ميلادهم مقابل مبلغٍ مالي، فبعد توجيهه معايدةً للنجم المصري محمد رمضان، عاد ليقوم بتهنئة الممثلة والإعلامية الكويتية ​أمل العوضي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجم الإسباني ​أنريكي أرسي، المعروف بدور "أرتورو"، يظهر فيه وهو يقدم معايدته لأمل عبر موقع يخّول الطلب من المشاهير رسائل مصوّرة مقابل بدل مادي، مشيرا فيه إلى أنَّ هذا الفيديو كان بناءً على طلبٍ من إحدى صديقاتها، وقال فيه إنه عرف منها أنَّ أمل هي "أفضل ممثلة في الشرق الأوسط، وأنها الأكثر إثارة"، داعيا إياها إلى المشاركة في المواسم المقبلة من المسلسل.

وكعادة رواد مواقع التواصل الاجتماعي انقسم المعلقون بين مشككين ومصدقين لما جاء في كلام أنريكي، فبعضهم أشاد بالصديقة الوفية وبعضهم من اتهم أمل بالترويج لنفسها وأنَّ حديث إنريكي عن الصديقة ما هو إلا مجرد تمويهٍ للموضوع، خصوصا بعدما تعرض محمد رمضان للسخرية بسبب نشره لفيديو معايدة مشابه يحمل لوغو لموقع "Starzly" وهو موقع يقوم على مبدأ أن الشخص يدفع مبلغا من المال مقابل الحصول على فيديو معايدة من أحد النجوم.

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وأمام سيل الانتقادات التي وجهت لرمضان، والأخبار التي أشارت إلى تقاضي أرسي مبلغا ماليا لقاء ذلك، قام رمضان بحذف الفيديو من حسابه الرسمي على تويتر، ثم أعاد نشره مرة أخرى، بعد أن قام بإزالة اللوغو الخاص بالموقع.

وعلى حسابه الرسمي على موقع انستجرام، قال رمضان إن الموزع العالمي ريدوان هو من أرسل إليه الفيديو، تفاديا للانتقادات التي وجهت إليه بحجة شرائه الفيديو، حيث أبقى على لوغو الموقع.

وأشارت بعض التقارير حينها بأنَّ أرسي يتقاضى زهاء 100 دولار على الفيديو الواحد، وأنَّه لطالما قدم العديد من التهاني مقابل تقاضيه مبالغ مالية؛ ما دفع النجم أنريكي أرسى للتعليق على حالة الجدل المثارة بخصوص تلقيه أموالا من رمضان لتهنئته، للخروج في مقطع فيديو جديد، نفى فيه حصوله على أي أموال لتصوير هذه التهنئة، معربا عن رغبته برؤيته والتعاون معا.