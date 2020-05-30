شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى تنعي حسن حسنى:" أعمالك علمتنا المعنى الحقيقى للإبداع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت النجمة ليلى علوى ، الفنان الكبير حسن حسنى ، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة دخل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكنه توفي بعد 24 ساعة من دخوله العناية المركزة

ونشرت ليلى علوى صورة لها مع حسن حسنى، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة:" ربنا يرحمك يا عم حسن هتوحشنا اوى بس أنت سايبانا كتير وراك يقكرنا بيك ويخلد أعمالك علمتنا المعنى الحقيقى للابداع و صنع البسمة ببساطة ربنا يصبر أهلك و محبيك".

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وتوفى الفنان الكبير حسن حسنى عن عمر ناهز 89 عامًا إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة.

وكان الفنان الكبير حسن حسنى قد شارك فى العديد من الأعمال التليفزيوينة والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، حيث شارك فى مسلسل "سلطانة المعز" مع غادة عبد الرازق، والذى عرض فى موسم دراما رمضان المنقضى، ومن قبلها شارك فى مسلسل "أبو جبل"، للنجم مصطفى شعبان، والذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى