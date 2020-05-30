شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة ناعية حسن حسنى: المصدر الأيقونى للكوميديا.. وإليسا: خسارة كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الفنانتان اللبنانيتان كارول سماحة، وإليسا النجم حسن حسنى، و الذى وافته المنية إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة دخل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكنه توفي بعد 24 ساعة من دخوله العناية المركزة، ووصفته كارول سماحة بالمصدر الأيقونى للكوميديا فى مصر والعالم العربى، وغردت عبر حسابه الرسمى بتويتر :"وداعا للمصدر الأيقونى للكوميديا فى مصر والعالم العربى، وداعا حسن حسنى".



كارول سماحة

ومن جهتها عت الفنانة إليسا وفاة الراحل حسن حسنى وغردت عبر تويتر :"شو صعب نخسر كبارنا يوم بعد يوم من بعد كل السعادة اللي عطونا ياها بحياتن. الله يرحم حسن حسني ويخلد ذكراه بكل أعمالو اللي ما بتموت. خسارة كبيرة لمصر والعالم العربي كلو".



اليسا

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وتوفى الفنان الكبير حسن حسنى عن عمر ناهز 89 عامًا إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة.

وكان الفنان الكبير حسن حسنى قد شارك فى العديد من الأعمال التليفزيوينة والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، حيث شارك فى مسلسل "سلطانة المعز" مع غادة عبد الرازق، والذى عرض فى موسم دراما رمضان المنقضى، ومن قبلها شارك فى مسلسل "أبو جبل"، للنجم مصطفى شعبان، والذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى.