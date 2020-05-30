شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الظهور الأول لابن حسن حسني بعد وفاته: بيحب كل الناس ومصر كلها بتحبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في لقاء خاص، قال سمير حسني، نجل الفنان الراحل حسن حسني، أن وفاة والده جاءت عقب جلطة في القلب، وأنه قضى معه يومين في المستشفى، وخضع لقسطرة ولكن لم تنجح في إنقاذه، متابعا "هو بيحب كل الناس ومصر كلها بتحبه".

كان الفنان الكبير حسن حسنى قد شارك فى العديد من الأعمال التليفزيوينة والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، حيث شارك فى مسلسل "سلطانة المعز" مع غادة عبد الرازق، والذى عرض فى موسم دراما رمضان المنقضى، ومن قبلها شارك فى مسلسل "أبو جبل"، للنجم مصطفى شعبان، والذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى.

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وشارك أيضا فى موسم عيد الأضحى السينمائى الماضى، بفيلم "خيال مآتة"، من بطولة النجم أحمد حلمى، والنجوم منة شلبى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد.