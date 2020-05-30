شاهد.. نجوم الزمن الجميل بالكمامة فى عصر كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كيف كان سيبدوا نجوم الزمن الجميل لو عاشوا معنا في عصر كورونا؟، هذه هي القصة التخيلية التى نرصدها هنا باستخدام برامج تعديل الصور. ويظهر في الصور مجموعة من نجوم الزمن الجميل مرتدين الكمامات، وجاء أبرز النجوم أم كلثوم، ورشدي أباظة، وصباح وفاتن حمامة، وشادية، وعبد الحليم حافظ، ومحمد عبد الوهاب. Advertisements

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