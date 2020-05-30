شكرا لقرائتكم خبر عن لروحك الرحمة والسلام..سولاف فواخرى وشيرين رضا ونشوى مصطفى ينعون حسن حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سادت حالة من الحزن فى الأوساط الفنية والشعبية داخل وخارج مصر، بعد رحيل الفنان القدير حسن حسنى، فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة دخل على إثرها المستشفى، وطوال الساعات الماضية توالت الكلمات المؤثرة من النجوم المصريين والعرب عبر حسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى، لنعى الفنان الراحل.

من جهتها، نشرت الفنانة سولاف فواخرجى، كليب أغنية "أنا ابن أبويا"، من مسلسل رحيم، بطولة الفنان حسن حسنى، والفنان ياسر جلال، وكتبت فى تعليقها عليه: "حسن حسنى مبدع، والمبدع ما بيموت.. لروحك الجميلة الرحمة والحب والسلام.. والعزاء لأهله وأصدقائه ومحبيه ولنا وللوسط الفنى العربى"، وأضافت "وبالإذن من الأعزاء ياسر جلال، وكريم محمود عبد العزيز، وريمون مقار.. بس هى الأغنية بتأثر فينى بشكل كبير.. مدحت صالح.. رحيم".

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فيما قالت الفنانة شيرين رضا، "الله يرحمك ويصبر أهلك وحبايبك.. حسن حسنى"، كما نشرت الفنانة نجوى فؤاد، صورة الفنان الراحل، وكتبت فى تعليقها، "رحمة الله على الزميل القدير حسن حسنى.. وإن لله وإنا إليه راجعون.. ويارب اغفر له واعفو عنه وادخله فسيح جناتك.. عزائى الشديد لجميع أفراد أسرته ولنا جميعنا"، كذلك نعته الفنانة نشوى مصطفى، وقالت: "مع السلامة يا عم حسن مع السلامة يا أبويا.. البقاء والدوام لله.. ادعو له بالرحمة والمغفرة.. عم حسن حسنى فى ذمة الله".

كان الفنان الكبير حسن حسنى قد شارك فى العديد من الأعمال التليفزيوينة والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، حيث شارك فى مسلسل "سلطانة المعز" مع غادة عبد الرازق، والذى عرض فى موسم دراما رمضان المنقضى، ومن قبلها شارك فى مسلسل "أبو جبل"، للنجم مصطفى شعبان، والذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى، وشارك أيضا فى موسم عيد الأضحى السينمائى الماضى، بفيلم "خيال مآتة"، من بطولة النجم أحمد حلمى، والنجوم منة شلبى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد.