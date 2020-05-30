تميزت بعض زوجات النجوم العرب بعفوية صورهن على السوشيال ميديا، حيث أصبحن منافسات لأزواجهن في الشهرة والأضواء. الصور تظهر زوجات النجوم العرب بلقطات عفوية: أكثرهن عفوية جيهان علامة زوجة النجم راغب علامة المعروفة بقربها من الجمهور، وهي من محبات ركوب الدراجة الهوائية وهذه احدى صورها العفوية. أيضاً كوليت بولس زوجة النجم عاصي الحلاني من أكثر زوجات النجوم العرب عفوية، وهذه الصورة تحضن زوجها بعفوية. Advertisements داليدا عياش زوجة النجم رامي عياش أيضاً تشتهر بجمالها ونعومتها وعفويتها، وهي اللقطة تظهر فيها وهي تطهو في المنزل. وتعرف ناهد زيدان زوجة النجم باسل خياط بعفويتها وحبها لزوجها، وهي احدى الصور التي تقبله فيها بحب وعفوية. تابعوا المزيد: نجوم عرب وقعوا في حب معجباتهم وتزوجوا بهن صور نجمات خطفن قلوب أوسم الرجال صور مفاجئة: زوجات النجوم العرب مع وبدون مكياج

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