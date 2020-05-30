أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد زواجه بعشاء رومانسي مع زوجته.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان المصري أحمد الفيشاوي بعيد زواجه من زوجته السيدة ندى الكامل، بطريقة رومانسية جدا.

الفنان المصري دعا زوجته على عشاء رومانسي، وسط أجواء حالمة، وشارك جمهوره بصورة من العشاء، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”.

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وكان الفنان المصري أحمد الفيشاوي قد احتفل في شهر إبريل الماضي بعيد ميلاد زوجته، ندى الكامل، وحرص على توجيه تهنئة خاصة لها في تعليق على صورة لافتة نشرها عبر انستجرام.

الفنان المصري غازل زوجته، وكتب: «كل سنة وانت طيبة و زي البدر المنور»، حيث تفاعل فانز النجم المصري ومتابعيه مع الصورة بتعليقات هنأوا فيها ندى بعيد ميلادها، متمنيين لها عام جديد ملئ بالنجاح والتوفيق، كما تمنوا للزوجين الحب والسعادة الدائمة.

وكان الفنان المصري أحمد الفيشاوي قد تزوج أكثر من مرة، كما دخل في أزمة قضائية عام 2004 مع هند الحناوي لإثبات بنوة ابنته لينا، وتم نسب الطفلة إليه بعد تحليل الحمض النووي، في الوقت الذي تزوج فيه من ندى الكامل منذ عامين، وأكد أنه وجد معها بغيته، وما يبحث عنه، ودائماً ما ينشر صور رومانسية لهما، ويحرص على مرافقتها في المهرجانات الفنية وبعض الأنشطة الفنية.