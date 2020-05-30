وفاة الفنان حسن حسني

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان المصري القدير حسن حسنى عن عمر ناهز 89 عاما.

الراحل تعرض لأزمة قلبية مؤخرا وتم نقله غلى مستشفى دار الفؤاد، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة.

ولد الفنان حسن حسني 15 اكتوبر عام 1931 في حي القلعة بالقاهرة لأب مقاول، وخلال حياته الطويل الذي لم يكن خاليا من متاعب ومواقف صعبة ومفاجآت غيرت مجرى حياته، والتي بدأت في حي الحلمية الجديدة.

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في سن السادسة فقد والدته التي وافتها المنية في سن مبكرة، وهو الحدث الذي أسبغ عليهِ هالة من الحزن الدفين، وفي المدرسة الابتدائية وتحديدا في مدرسة الرضوانية عشق التمثيل الذي عبر عنه على مسرح المدرسة.

قدم دور “أنطونيو” في إحدى الحفلات المدرسية وحصل من خلالهِ على كأس التفوق بالمدرسة الخديوية، كما حصل على العديد من ميداليات التقدير من وزارة التربية والتعليم، فيما حصل على شهادة التوجيهية عام 1956.

كان الفنان الكبير حسن حسنى قد شارك فى العديد من الأعمال التليفزيوينة والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، حيث شارك فى مسلسل “سلطانة المعو” مع غادة عبد الرازق، والذى عرض فى موسم دراما رمضان المنقضى، ومن قبلها شارك فى مسلسل “أبو جبل”، للنجم مصطفى شعبان، والذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى.

وشارك أيضا فى موسم عيد الأضحى السينمائى الماضى، بفيلم “خيال مآتة”، من بطولة النجم أحمد حلمى، والنجوم منة شلبى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد.