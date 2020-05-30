يسرا تكشف اللحظات الأخيرة في حياة والدتها.. وما قالته لإلهام شاهين

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لحظات عصيبة عاشتها النجمة يسرا خلال فترة مرض والدتها الأخيرة، حيث حرصت الفنانة المصرية على مرافقة الراحلة في المستشفى طوال الـ40 يوماً التي سبقت وفاتها.

يسرا أكدت حرصها على أن تكون إلى جانب والدتها لآخر لحظة في عمرها، وعن اللحظات الأخيرة في حياة والدتها قالت: «كنت برجف لدرجة أن الدكتور حذرني من خطورة اصابتي بأزمة قلبية، وخيرني بين أن أهدأ أو أدخل لوداع أمي، فقررت الدخول وبالفعل بدأت أن أهدأ عندما رأيتها وهي تموت بين ذراعي».

النجمة المصرية تابعت: «كان لابد أن أحضر هذه اللحظة لأني شاهدت فيها ما لم أكن أتصور أن أشاهده، كنت أريد أن أبقى إلى جانبها لآخر لحظة في حياتها، دخلت المستشفى معها ولم أخرج منها إلا بعد 40 يوماً بعد وفاتها».

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المفاجئ أن يسرا توقعت موعد رحيل والدتها، وهذا ما كشفته- خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم منى الشاذلي»، بقولها: «كنت أعلم أنها ستتوفى في هذا اليوم تحديداً، إلهام شاهين كانت جالسة معي وقلت لها أمي هتموت بكرة، ولا أعلم لماذا؟، كان مجرد إحساس ولكنه صدق وتوفت بالفعل في هذا اليوم».

يُذكر أن يسرا شاركت في دراما رمضان ببطولة مسلسل «خيانة عهد» أمام حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادي مهنى، بيومي فؤاد، والعمل من تأليف أحمد عادل، وأمين جمال، إخراج سامح عبدالعزيز.