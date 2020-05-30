نجوم الفن ينعون حسن حسني بكلمات مبكية

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

توفي الفنان المصري القدير حسن حسني، في الساعات الأولى من صباح السبت 30 مايو، عن عمر ناهز 89 عاما.

عدد كبيرمن نجوم الفن نعوا الفنان الراحل بكلمات مبكية، ومنهم الفنان أحمد السقا، والذي كتب: “هتوحشنا ياعم حسن ربنا يرحمك ويغفر لك”، وكتب الفنان محمد هنيدي: “وجعت قلبى ياعم حسن.. انا لله وانا اليه راجعون”.

وقالت الإعلامية ريهام سعيد: “الله يرحمك يا حبيبي أطيب قلب و احن بني ادم . للأسف بنفقد ناس مش هاتتكرر. ان لله وانً اليه راجعون”، ونعته الفنانة رانيا محمود ياسين بقولها: “البقاء لله في النجم الكبير صانع البهجه القدير حسن حسني الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته انا لله وانا اليه راجعون”.

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ونعاه الفنان محمود البزاوي قائلا: “‫الف رحمه و نور عليك يا عم حسن هاتفضل دايما حاضر بكل تاريخك العظيم .. هاتفضل من اهم علامات جيلك و جيلنا هاتفضل چوكر السينما و المسرح و التليفزيون.. مع السلامة يا عمنا واستاذنا وبابا #حسن_حسني”.

وكتبت الفنانة نبيلة عبيد: “لا حول ولا قوة إلا بالله الفنان الكبير #حسن_حسني في ذمة الله.. اللهم أرحمه وأغفر له وأكرم منزله، فنان عظيم رحل عن عالمنا اليوم .. الله يصبرنا كلنا #نبيلة_عبيد”.

ونعته الفنانة مها أحمد بقولها: “لا اله الا الله ببالغ الحزن والاسي انتقل الي رحمة الله تعالي الفنان الكبير حسن حسني نسال الله عز وجل ان يرحمه ويسكنه فسيح جناته”.

وكان الفنان الراحل حسن حسني قد تعرض لأزمة قلبية مؤخرا وتم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة.