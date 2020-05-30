تايلور سويفت في أعنف ردّ على دونالد ترامب

لم تتمالك مغنية البوب الأميركية تايلور سويفت نفسها وردّت بقوة على الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك بعدما كتب تغريدة توحي بأنه يسمح بإطلاق النار على متظاهرين غاضبين من قتل الشرطة رجلاً من أصحاب البشرة السمراء في مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأميركية.

وغردت “سويفت” على تويتر: “بعدما أشعلت نيران تفوق البيض والعنصرية خلال كل فترة رئاستك، هل لديك الجرأة للتظاهر بالتفوق الأخلاقي قبل التهديد بالعنف؟. وأكملت مستشهدة بتغريدة ترامب المثيرة للجدل التي قال فيها: “عندما يبدأ النهب، يبدأ إطلاق النار”، لتضيف “سنصوت لخروجك في نوفمبر”.

ولا زالت الاحتجاجات تعم مختلف الولايات الأميركية بعدما شهدت مدينة “مينيابوليس” الإثنين الماضي، قتل شرطي أبيض لمواطن من أصحاب البشرة السوداء.