وجه فني جديد حقق ملايين المشاهدات ينضم الى لايف ستايلز ستوديوز

May 30, 2020
بعد انضمام النجمة السورية أصالة نصري الى شركة “لايف ستايلز ستوديوز” لانتاج أغنية خليجية تبصر النور قريباً، ها هي شركة الانتاج تستعد لعمل جديد مع وجه فني مصري حقق نجاحات كبيرة في السنوات الأخيرة.
ومن المتوقع ان تشهد الساحة الفنية تعاوناً قادماً بين النجم المصري أبو، صاحب أغنية “ثلاث دقات”، وشركة “لايف ستايلز ستوديوز” بأغنية مصرية.
والتعاون عبارة عن ديو غنائي يجمع “أبو” مع نجمة عربية يكشف عن اسمها لاحقاً، بالاضافة الى كافة التفاصيل.
وكان “أبو” قد حقق نجاحاً منقطع النظير بأغنية “ثلاث دقات”، ولا شك في أن هذا التعاون مع لايف ستايلز ستوديوز سيكون له وقعه الخاص ونقلة نوعية على الساحة العربية.
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