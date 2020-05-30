حسن حسني تعرض لأزمة قلبية الخميس.. وهذه تفاصيل اللحظات الأخيرة بحياته

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رحل الفنان المصري حسن حسني في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت إثر أزمة قلبية مفاجئة وذلك عن عمر ناهز الـ89 عامًا.

وكشف مصدر مقرب من أسرة حسن حسني، في تصريح خاص لـ"فوشيا" تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان المصري قائلًا إنه تعرض لأزمة قلبية مساء الخميس الماضي وانتقل على إثرها إلى مستشفى دار الفؤاد لمتابعة حالته الصحية.

وبيّن المصدر أن الفريق الطبي المعالج قرر احتجازه بالمستشفى لإجراء عملية قسطرة بالقلب على أن يليها تركيب دعامة بعد تحسن حالته، موضحًا أنه بالفعل تم تركيب القسطرة ولم يستمر ساعات بعدها حيث كان داخل العناية المركزة، مشيرًا إلى أن حالة القلب مع كبر سنه لم تستطع المقاومة.

وأكد المصدر أن حسن حسني لم يكن يعاني أي مرض على الإطلاق خلال الفترة الماضية وكان يمارس حياته بشكل طبيعي ويتحدث مع أصدقائها عبر هاتفه النقال، إلا أن الأزمة القلبية داهمته فجأة وأدت لوفاته.

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من جهة أخرى أكد الفنان المصري أشرف زكي، في تصريح خاص لـ"فوشيا" أنه تم إلغاء عزاء حسن حسني بسبب قرار منع التجمعات الذي اتخذته الدولة بسبب انتشار كورونا، مبينًا أن النقابة تلتزم بهذا الأمر لعدم التسبب في زيادة أعداد المصابين بالفيروس.

وأوضح أشرف زكي أنه تواصل مع أسرة حسن حسني وتقبلت زوجته وأسرته الأمر التزامًا بالإجراءات الاحترازية على أن تتلقى العزاء تلفونيًا.

ورحل عن عالمنا الفنان حسني حسني فجر اليوم السبت؛ إذْ أعلن عن وفاته تامر كرم، مخرج مسرحية "الملك لير" بتدوين منشور له عبر حسابه على "فيسبوك"، تعليقًا على صورة نشرها للفنان الراحل حسني حسني قائلًا: "وانطفأت بسمة عظيمة من بسمات مصر وداعًا عم حسن حسني".

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وكانت آخر أعمال حسن حسني الفنية مشاركته في رمضان الماضي من خلال مسلسل "سلطانة المعز" الذي قامت ببطولته الفنانة المصرية غادة عبد الرازق، وذلك بعد انقطاع عن الفن منذ عام 2013 حيث تُوفيت ابنته ودخل في فترة حزن واعتذر عن كل الأعمال التي كان من المفترض أن يقدمها منذ ذلك الحين.