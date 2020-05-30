جنازة حسن حسني تشهد غياب النجوم.. وسعد الصغير يهاجم زملاءه (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أنهت أسرة الفنان المصري حسن حسني، إجراءات تشييع جثمانه من مستشفى دار الفؤاد بالقاهرة، حيث تم دفنه في مقابر الأسرة على طريق الفيوم بمدينة السادس من أكتوبر ولم يحضر من الفنانين سوى المطرب الشعبي سعد الصغير والفنان منير مكرم.

وغاب عدد كبير من الفنانين عن الحضور لتشييع جثمان حسن حسني بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في العديد من بلدان العالم وبينها مصر.

وتسبب غياب الفنانين في استفزاز سعد الصغير الذي شنّ هجومًا على زملائه الفنانين الذين لم يحضروا وخاصة من عملوا مع حسن حسني في مشواره الفني.

وقال سعد الصغير الذي جاء حضوره إلى المستشفى واستمر حتى دفن حسن حسني، في مقطع فيديو متداول عبر موقع اليوتيوب خلال حضوره تشييع جثمان حسن حسني إن الفنانين خائفون من الحضور وهذا شيء يثير الحزن؛ لأن حسن حسني من أطيب الفنانين في الساحة.

وأردف سعد الصغير: "إجراءات احترازية إيه ياللي قعدت عشان خايف من كورونا هي كورونا كده مش هتجيلك .. أنا مش عايز حد يزعل مني طبعًا بس عم حسن من أطيب الناس، كان لازم تيجي تاخد حسنات حتى وربنا أكيد عمره ما هيضرك".

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وشهدت لحظات تشييع الجثمان حضور العديد من المقربين من أسرة حسن حسني خاصة السيدات، وقد حرص الجميع على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وأبدوا حزنًا كبيرًا في لحظة وداعه إلى مثواه الأخير.

ورحل عن عالمنا الفنان حسني حسني فجر اليوم السبت عن عمر ناهز الـ 89 عامًا إثر أزمة قلبية مفاجئة، وذلك داخل العناية المركزة، إذْ أعلن عن وفاته تامر كرم، مخرج مسرحية "الملك لير" بتدوين منشور له عبر حسابه على "فيسبوك"، تعليقًا على صورة نشرها للفنان الراحل حسني حسني قائلًا: "وانطفأت بسمة عظيمة من بسمات مصر وداعًا عم حسن حسني".

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وسادت حالة من الحزن بين نجوم الوسط الفني، حيث يتمتع الفنان الراحل حسني حسني بشعبية جارفة في مصر والوطن العربي، حيث نعاه الفنان محمود البزاوي بكلمات مؤثرة أيضًا فكتب عبر حسابه على "تويتر" قائلًا: "ألف رحمة ونور عليك يا عم حسن هاتفضل دايما حاضر بكل تاريخك العظيم، هاتفضل من أهم علامات جيلك وجيلنا هاتفضل چوكر السينما والمسرح والتليفزيون مع السلامة يا عمنا وأستاذنا وبابا #حسن_حسني".

وجاءت وفاة حسن حسني داخل مستشفى دار الفؤاد، بعد إصابته قبل يومين بأزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى حيث اضطر الفريق الطبي المعالج إلى إدخاله العناية المركزة وظل فيها حتى فارق الحياة.

يُذكر أن آخر ظهور للفنان حسن حسني في الأعمال الفنية كانت من خلال مشاركته في رمضان الماضي بمسلسل "سلطانة المعز" الذي قامت ببطولته الفنانة المصرية غادة عبد الرازق.