محمد حماقي يغني أغنية عبد الحليم حافظ "على قد الشوق"

القاهرة – لايف ستايل
قام الفنان محمد حماقي، بنشر فيديو له وهو يغني أغنية "على قد الشوق" للفنان الراحل عبد الحليم حافظ، وذلك من خلال حسابه الرسمي على "الانستجرام".
علق حماقي على الفيديو قائلًا: "على قد الشوق cover حاضر حاضر حاضر اهي كامله .. #على_قد_الشوق #عبدالحليم_حافظ #كمال_الطويل #محمد_علي_احمد".
تقول كلمات الأغنية: "على قد الشوق اللى فى عيوني يا جميل سلم .. انا ياما عيوني عليك سألوني و ياما بتألم .. وبخاف لتصدق يوم ل الناس واحتار .. بأوصف للناس الجنة وانا فى النار".
غالي علي و ضي عيني ارحم عذابي معاك .. الليل سهرته والنوم يا ريته كحل عينيَّا .. واللي داريته قوام لقيته باين عليَّا .. شبابي الغالي ضيعته.. أناجي فى الهوا اسمك .. وأملي لما صورته.. فى أجمل صورة كان رسمك .. غالي علي و ضي عيني ارحم عذابي معاك".
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