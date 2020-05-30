منى ممدوح تخطف الأنظار بإطلالة جريئة على البحر

نشرت الفنانة منى ممدوح عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستغرام" صورة جديدة لها، ظهرت فيها بإطلالة جريئة على البحر، حيث نالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها وجاءت أبرز التعليقات كالاتى :

أنتي أفضل ممثلة فنانة جميلة

ماشاء الله تبارك الله زى القمر

اية الجمال دة ربنا يحفظك

يُذكر أن الفنانة منى ممدوح شاركت فى فيلم "ولاد رزق 2" بطولة الفنان أحمد عز وعمرو يوسف، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان. قد يهمك أيضا: سر غضب أحمد عز من مخرج "علاء الدين" ماجدة زكي تواصل تصوير مشاهدها في "قوت القلوب" مع الصايغ وأنور وزكي

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