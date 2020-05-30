Sour Candy تجمع ليدي غاغا بفريق Blackpink الكوري الجنوبي

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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"الخليج 365" من بيروت: حال صدور أغنية “Sour Candy” يوم الخميس الماضي، والتي تتعاون فيها ليدي غاغا مع فريق Blackpink الكوري الجنوبي وهي تكسر الأرقام القياسية بأعداد الاستماع في كل مكان.

غاغا أطلقت الأغنية قبل صدور البومها الجديد كروماتيك بيوم واحد، وتعود به بعد غياب 4 أعوام عن اصدار الالبومات الغنائية.الأغنية شعبية راقصة احتلت المرتبة السادسة فور صدورها على قائمة سبوتيفاي العالمية محققة 3.7 مليون استماع، وحلت في المرتبة 12 في الولايات المتحدة محققة 757 ألف استماع، ومنذ بعد ظهر الخميس تحتل الاغنية المرتبة الأولى على موقع ايتيونز في 52 دولة حول العالم. ليرتفع الرقم الى 57 دولة لاحقاً.

وبذلك يحقق فريق بلاكبينك رقماً قياسياً لعدد الاستماع لإصدار جديد لفريق نسائي.

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اما على موقع يوتيوب فقد حققت 21.8 مليون مشاهدة في اول 24 ساعة على صدورها، لتكسر الرقم القياسي لأول تعاون نسائي كان يحتله في السابق تعاون اريانا غراندي ومايلي سايروس ولا ديل راي بأغنية Don’t Call Me Angel من فيلم شارليز انجلز. ليرتفع الرقم الى حوالي 29 مليون مشاهدة حتى ساعة نشر هذا المقال.

ومما يزيد من حجم الإنجاز أن الأغنية لم تصور على طريقة الفيديو كليب بعد.

معجبو الفرقة في كوريا الجنوبية أظهروا حماسهُم للتعاون الذي يحتوي على أجزاءٍ باللغة الكورية.