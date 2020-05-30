شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حسن حسنى يلتقى ابنته رشا بعد 7 سنوات فراق وألم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد 7 سنوات من الفراق والألم تحققت أمنية جوكر السينما الراحل حسن حسنى ويقابل ابنته رشا فى مثواه الأخير بمقابر الأسرة على طريق الفيوم، فحين رحيلها انهار وبكي بحرقة شديدة علي ابنته التي رباها وكبرت حتي زوجها وفرح بها برغم أنها ليست ابنته من صلبه ولكنها ابنة زوجته التي عاشت معه وتولي تربيتها وهي ابنة المخرج الكبير الراحل أشرف فهمي وشقيقة الفنانة جالا فهمي .

توفى حسن حسنى عن عمر ناهز 89 عامًا إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى مساء أمس، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وفى تكريمه الأخير بنقابة المهن التمثيلية تذكرها بجملة "عاوز أشوفك يابنتى" التي رحلت عام 2013 بعد صراع من المرض.

وتوفيت رشا ربيبة الفنان حسن حسني مصابة بمرض السرطان، الذي ظلت تعاني منه لأشهر، حتى رحلت عام 2013. وكان والدها يرسل التقارير الطبية الخاصة بها إلى أحد المستشفيات الكبيرة بألمانيا، وجاء الرد أن الحالة حرجة ومتأخرة ولا جدوى من العلاج، وشاء القدر أن يرسل هذا التقرير في نفس يوم وفاتها بمستشفى "الشروق" بالمهندسين، الأمر الذي سبب صدمة كبيرة لوالدها.

وخرجت جنازة رشا من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، لتدفن بمدافن الأسرة في طريق القاهرة الفيوم، حيث حرص عدد من نجوم الفن على حضور الجنازة ومواساة حسن حسني في الحادث الجلل، ومنهم محمود عبد العزيز ورشوان توفيق ورامز جلال، ومحمد أبو داوود، وسامي مغاورى والمخرج أحمد صقر، فيما تغيبت أسماء كثيرة كان من المتوقع حضورها.

توقف حسن حسنى عن الأعمال التي كان مفترض أن يدخلها سواء في السينما أو الدراما بسبب حالة الإكتئاب الشديدة التي مر بها في ذلك الوقت، حيث كان مفترض أن يسافر وقتها إلى السعودية لتصوير فيلم سينمائي سعودي جديد مع المخرج ممدوح سالم، ونفس الأمر توقف فيلمه "قلب الأسد" الذي يشارك في بطولته الفنان محمد رمضان.

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يذكر أن جنازة حسن حسنى شيعت من أمام مقابر أسرته بطريق الفيوم، وتمت صلاة الجنازة هناك وتم دفن الجثمان بحضور محبيه وبعض الفنانين منهم سعد الصغير ومحمد الصاوي ومنير مكرم .

وشارك النجم الكبير حسن حسنى في العديد من الأعمال السينمائية وأحب مساعدة كافة النجوم الشباب، وساندهم في أفلامهم حتى أصبحوا نجوما كبارا، واعتبروه أباً لهم، لذلك حرصوا جميعا على الظهور بجواره ليمنحهم النجومية والشهرة، ومنهم الفنان الراحل علاء ولي الدين في فيلم "عبود على الحدود" و"الناظر صلاح الدين"، وبجانب الفنان محمد هنيدي الذي شاركه العديد من الأفلام والمسرحيات ومنها: "يا أنا يا خالتي"، و"عسكر في المعسكر"، ومسرحية "حزمني يا" وغيرها من الأعمال.

وكان الفنان الكبير حسن حسنى قد شارك فى العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، حيث شارك فى مسلسل "سلطانة المعز" مع غادة عبد الرازق، الذى عرض فى موسم دراما رمضان المنقضى، ومن قبلها شارك فى مسلسل "أبو جبل" للنجم مصطفى شعبان، الذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى.

وشارك أيضا فى موسم عيد الأضحى السينمائى الماضى، بفيلم "خيال مآتة"، من بطولة النجم أحمد حلمى، والنجوم منة شلبى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد.