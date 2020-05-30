شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى: وداعا حسن حسنى صديقى ورفيق بداية الدرب..تركتنا دون ضجيج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى النجم محمد صبحى ، الفنان الكبير حسن حسنى ، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة دخل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكنه توفي بعد 24 ساعة من دخوله العناية المركزة

وكتب محمد صبحى، عبر حسابه على فيس بوك، قائلا:"صديقي وزميلي ورفيق بداية الدرب .. حسن حسني .. حبيبي تركتنا اليوم دون ضجيج ودون ان نستطيع ان نودعك مثل من يذهب هذه الايام .. بدأنا من الصفر وعملنا سويا في اعمال كثيرة ادوار صغيرة .. ثم مسرحيات موليير و فيلم الكرنك وغيرهم .. رحلة طويلة .. ودعاؤنا الي الله ان يعفو عنك وان يسكنك فسيح جناته .. وللاسرة الصبر والسلوان".

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وتوفى الفنان الكبير حسن حسنى عن عمر ناهز 89 عامًا إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة.

وكان الفنان الكبير حسن حسنى قد شارك فى العديد من الأعمال التليفزيوينة والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، حيث شارك فى مسلسل "سلطانة المعز" مع غادة عبد الرازق، والذى عرض فى موسم دراما رمضان المنقضى، ومن قبلها شارك فى مسلسل "أبو جبل"، للنجم مصطفى شعبان، والذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى