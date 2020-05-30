شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان العاصي تنعى حسن حسني: فنان شامل له فضل علي كل الأجيال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الفنانة إيمان العاصي، الفنان حسن حسني الذي توفي فجر اليوم إثر أزمة قلبية عن عمر ناهز الـ89 عامًا.
وأوضحت العاصي أن حسن حسني قيمة وقامة فنية كبيرة في عالم السينما والمسرح والتليفزيون، وله إسهامات كبيرة في دعم المواهب الفنية علي مدار تاريخه.
وتابعت العاصى: إننا فقدنا رمزا من رموز الكوميديا في مصر والعالم العربي، وستظل الأجيال تذكره، وأعماله الرائعة خالدة فى ذاكرة التاريخ، رحم الله حسن حسني واسكنه فسيح جناته.
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