شكرا لقرائتكم خبر عن وداعا حسن حسنى.. أصالة: كان أبا لملايين لم يلتقوه وعمرو عرفة: أضاف لأدواره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت النجمة السورية أصالة نصرى، الفنان القدير الراحل حسن حسنى، الذى وافته المنية فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، عن عمر ناهز 89 عاما بعد إصابته بأزمة قلبية، مؤكدة أنه كان أبا لملايين لم يلتقوا به يوما وكان طاقة الحب والحنان والحكمة وفى عينيه الكثير من الأمان، ونشرت أصالة، عبر حسابها على انستجرام، صورة للفنان الراحل، صحبتها بتعليق: "كان أباً لملايين لمّ يلتقوا به يوماً... ولكنّ طاقة الحبّ والحنان والحكمة كانت تحيطه وفى عينيه الطيّبتين الكثير من الأمان... رحم الله والدى الّذى لمّ ألتقيه ولكنّه بطريقته رعانى".



أصالة

بينما نعاه لمخرج عمرو عرفة، قائلا عبر حسابه على تويتر: "فيه دور يضيف لرصيد الممثل وفيه ممثل هوه اللى بيضيف للدور ثقل وحلاوة.. عم حسن كان من النوع الثانى.. فى جعلتنى مجرماً أضاف للبخيل خفة دم ومصداقية، الله يرحمه.. كان حسنا فى كل حاجة".



عمرو عرفة

وتوفى الفنان الكبير حسن حسنى عن عمر ناهز 89 عامًا إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى مساء أمس، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة فى الساعات الأولى من صباح اليوم.

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وتم تشييع جثمان الفنان الراحل، ظهر اليوم السبت، إلى مقابر الأسرة مباشرة بطريق مصر الفيوم، وسيتم أداء صلاة الجنازة عليه فى المقابر بحضور الأسرة والأقارب.

كان الفنان الكبير حسن حسنى قد شارك فى العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، حيث شارك فى مسلسل "سلطانة المعز" مع غادة عبد الرازق، الذى عرض فى موسم دراما رمضان المنقضى، ومن قبلها شارك فى مسلسل "أبو جبل" للنجم مصطفى شعبان، الذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى.

وشارك أيضا فى موسم عيد الأضحى السينمائى الماضى، بفيلم "خيال مآتة"، من بطولة النجم أحمد حلمى، والنجوم منة شلبى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد.