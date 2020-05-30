شكرا لقرائتكم خبر عن هيدى كرم بإطلالة جديدة وسط الأشجار: استمتع بالأشياء الصغيرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمتع الفنانة هيدى كرم، بأوقاتها وسط الطبيعة، حيث أطلت على جمهورها بصورة جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكانت تقف هيدى وسط الأشجار فى الشارع مرتديه ملابس صيفية مبهجة، وتعكس الصورة حالتها من المرح والسعادة بالأجواء المحيطة بها والطقس، وكتبت فى تعليقها على الصورة، "استمتع بالأشياء الصغيرة".

وقبل أيام فاجأت الفنانة هيدى كرم متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع انستجرام، من خلال نشر فيديو لها أثناء قيامها بقص شعرها، وذلك من خلال الفيديو التى أكدت فيه فى البداية على أن قعدة البيت يبدو أنها باتت تؤثر عليها بالممل والزهق، وبالتالى قررت تجربة أمر جديد تأثرا بميريام فارس، والتى رأتها خلال أحد الفيديوهات أثناء قص شعرها، وبالتالى استلهمت منها الفكرة مثلما ظهر خلال الفيديو.

وأضافت أن تلك التجربة بالتأكيد ستشعر الكوافير الخاص بها بالصدمة، ووصفت ما تقوم به بأنه "عملة سودا"، مضيفة بأنها تثق فى ميريام فارس وستقوم بكافة الخطوات التى قامت بها الأخيرة أثناء قص شعرها رغم تخوفها لاختلاف شعرها عن ميريام، حيث إن الأخيرة تتميز بشعر طويل للغاية عن هيدى كرم، إلا أنها استكملت التجربة رغم مخاوفها وقامت بقص شعرها.

Advertisements

يشار إلى أن الفنانة هيدى كرم، كانت قد روجت لبرنامجها الجديد مع الإعلامية شريهان أبو الحسن "راجل و2 ستات" عبر حسابها على إنستجرام، وكشفت عن موعد عرض البرنامج الأحد المقبل على قناة on e فى تمام الساعة الرابعة والنصف.

ويحل النجم أحمد صلاح حسنى ضيفا على أولى حلقات البرنامج الجديد "راجل و2 ستات"، من تقديم الإعلامية شريهان أبو الحسن والفنانة هيدى كرم، وسيقدم البرنامج فى فقراته المختلفة، جرعة دسمة من الموضوعات التى تهم كافة أفراد الأسرة العربية، بخلاف الموضوعات والقضايا الجادة التى يتناقشها البرامج، بواسطة متخصصين، وأيضا سيكون للضحك والفكاهة والترفيه نصيب كبير من فقرات البرنامج على مدار أيام الأسبوع.

البرنامج يطرح أيضا موضوعات اجتماعية مهمة ونصائح مفيدة تخص الأسرة المصرية والعربية وطموحاتها، كما سيعرض المشاكل والقضايا العصرية وقصص النجاح فى المجتمع بمنظور جديد.