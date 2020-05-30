شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان ومحمد إمام والنبوى وهانى رمزى يودعون حسن حسنى: هتوحشنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال نجوم الفن فى مصر والعالم العربى، يودعون الفنان القدير الراحل حسن حسنى، الذى وافته المنية فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، عن عمر ناهز 89 عاما بعد إصابته بأزمة قلبية، مؤكدين أنه واحد من أهم أيقونات الكوميديا والدراما المصرية.

النجمة شريهان، نشرت صورتين لها مع الفنان الراحل عبر حسابها على تويتر، صحبتهما بتعليق: "تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جنانه وألهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء، إنا لله وإنا إليه راجعون، إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى".



شريهان

أما الفنان هانى رمزى، فقال: "الله يرحمك يا أبويا، الله يرحمك يا غالى، الله يرحمك يا أسطورة، فراقك صعب قوى لكن هى الدنيا كده.. البقاء لله"، وقال محمد حماقى: "وداعاً الفنان القدير حسن حسنى.. ندعو الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته"، بينما قال محمد إمام: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. هتوحشنا جداً يا عم حسن.. البقاء لله"



هانى رمزى

وكتب الفنان خالد النبوى: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. الفنان الكبير حسن حسنى.. الله يرحمك و يلهم أحبابك الصبر"، وقال يوسف الشريف: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. وداعاً للفنان الكبير حسن حسنى".



خالد النبوى

بينما قالت الفنانة منة فضالى: "عم حسن أبويا، حزنى عليك كبير اوى اشتغلت معاك كتير جدا جدا كنت دائما واقف جنبى، حتوحشنى يا عم النوح، حتوحشنا يا راجل يا أبو قلب طيب، ربنا يجعل مثواه الجنة ويثبته عند السؤال يا رب"، وقال المنتج اللبنانى صادق صباح: "نودّع اليوم بأسى أيقونة الكوميديا والدراما المصرية الممثل القدير حسن حسنى، إنا لله وإنا إليه راجعون".



منة فضالى

وتوفى الفنان الكبير حسن حسنى عن عمر ناهز 89 عامًا إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى مساء أمس، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة فى الساعات الأولى من صباح اليوم.



حماقى

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رزان مغربى

كان الفنان الكبير حسن حسنى قد شارك فى العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، حيث شارك فى مسلسل "سلطانة المعز" مع غادة عبد الرازق، الذى عرض فى موسم دراما رمضان المنقضى، ومن قبلها شارك فى مسلسل "أبو جبل" للنجم مصطفى شعبان، الذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى.

وشارك أيضا فى موسم عيد الأضحى السينمائى الماضى، بفيلم "خيال مآتة"، من بطولة النجم أحمد حلمى، والنجوم منة شلبى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد.



صادق الصباح

محمد إمام

يوسف الشريف



