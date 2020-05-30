بالصور| بكاء سعد الصغير في جنازة حسن حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

غاب نجوم الوسط الفني عن جنازة الفنان الكبير حسن حسني، والذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إثر إصابته بأزمة قلبية، استدعت نقله لأحد مستشفيات القاهرة.

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ولم تشهد الجنازة سوى حضور الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، والفنان سعد الصغير، الذي لم يستطع أن يتمالك نفسه من البكاء، وظهر مرتديًا الكمامة، اتباعا للإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أنه تم أداء صلاة الجنازة على الفنان الراحل في المقابر، وحضرها أفراد أسرته الذين بدت عليهم علامات الحزن ولم يتوقفوا عن البكاء.

حسن حسني أحد أشهر نجوم الكوميديا في مصر والعالم العربي، أيقونة نجاح الأعمال الشبابية الكوميدية، إذ كانوا يحرصون على التعاون معه وأن يكون جزءًا من أعمالهم الفنية؛ لضمان نجاحها.