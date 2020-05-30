محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
تصوير- محمود عبدالناصر:
غاب نجوم الوسط الفني عن جنازة الفنان الكبير حسن حسني، والذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إثر إصابته بأزمة قلبية، استدعت نقله لأحد مستشفيات القاهرة.
ولم تشهد الجنازة سوى حضور الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، والفنان سعد الصغير، الذي لم يستطع أن يتمالك نفسه من البكاء، وظهر مرتديًا الكمامة، اتباعا للإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
جدير بالذكر أنه تم أداء صلاة الجنازة على الفنان الراحل في المقابر، وحضرها أفراد أسرته الذين بدت عليهم علامات الحزن ولم يتوقفوا عن البكاء.
حسن حسني أحد أشهر نجوم الكوميديا في مصر والعالم العربي، أيقونة نجاح الأعمال الشبابية الكوميدية، إذ كانوا يحرصون على التعاون معه وأن يكون جزءًا من أعمالهم الفنية؛ لضمان نجاحها.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| بكاء سعد الصغير في جنازة حسن حسني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.