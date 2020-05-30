هند صبري عن حسن حسني: "فقد الفن العربي واحدًا من ممثليه العظام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرصت الفنانة التونسية هند صبري، على نعي الفنان القدير الراحل حسن حسني الذي وافته المنية، اليوم السبت، عن عمر ناهز الـ ٨٩ عاما.

وكتبت هند، عبر حسابه على تويتر، قائلة: "‏فقد الفن العربي واحدا من كباره وممثليه العظام الذي أسهم في إسعاد الشعب العربي كله منذ سبعينات القرن الماضي وحتى الآن..جمعنا فيلم أحلى الأوقات.. رحل الفنان الكبير حسن حسني رحمه الله وخالص العزاء لأسرته".

يذكر أن الفنان الكبير حسن حسني، توفي إثر أزمة قلبية في أحد مستشفيات القاهرة عن عمر ناهز الـ 89 عامًا، وكان أخر أعماله الفنية مسلسل "سلطانة المعز" والذي عُرض خلال شهر رمضان المنقضي.