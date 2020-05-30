"مع السلامة يا حبيب الكل".. نور اللبنانية ناعية حسن حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

نعت الفنانة نور اللبنانية، الفنان القدير الراحل حسن حسني الذي وافته المنية، اليوم السبت، عن عمر ناهز الـ ٨٩ عاما.

ونشرت نور، صورة حسن حسني عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "‏مع السلامة يا حبيب الكل.. ربنا يرحمك يا عم حسن حسني".

يذكر أن الفنان الكبير حسن حسني، توفي إثر أزمة قلبية في أحد مستشفيات القاهرة عن عمر ناهز الـ 89 عامًا، وكان أخر أعماله الفنية مسلسل "سلطانة المعز" أمام الفنانة غادة عبدالرازق والذي عرض خلال شهر رمضان المنقضي.