"كل شيء عنده بأجل مسمى".. شريهان ناعية حسن حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

نعت الفنانة الكبيرة شريهان، الفنان القدير الراحل حسن حسني الذي وافته المنية، اليوم السبت، عن عمر ناهز الـ ٨٩ عاما.

ونشرت شريهان، صورا تجمعه بها عبر حسابها على تويتر، وعلقت: " تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جنانه.. وألهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء إنا لله وإنا إليه راجعون.. إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى".

يذكر أن الفنان الكبير حسن حسني، توفي إثر أزمة قلبية في أحد مستشفيات القاهرة عن عمر ناهز الـ 89 عامًا، وكان أخر أعماله الفنية مسلسل "سلطانة المعز" أمام الفنانة غادة عبد الرازق والذي عرض خلال شهر رمضان المنقضي.