منير مكرم لـ"الخليج 365": نصلي على حسن حسني في المقابر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شُيع، منذ قليل، جثمان الفنان الكبير حسن حسني إلى مثواه الأخير من أحد مستشفيات القاهرة، بعد مروره بأزمة صحية طارئة، ليغادر عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت عن عمر يناهز 89 عامًا.

وقال الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه وأسرة الفنان الكبير وعددا من محبيه، يتواجدون حاليًا في مقابر أسرته بمدينة السادس من أكتوبر لإتمام مراسم الدفن عقب الصلاة عليه هناك.

الفنان الراحل حسن حسني أحد أشهر نجوم الكوميديا في مصر والعالم العربي، ووجود اسمه بين صناع أي عمل فني كان بمثابة شهادة ضمان لنجاحه. وقف إلى جوار عدد كبير من النجوم ويعتبرونه والدهم الروحي.

رحل حسني تاركًا إرثًا فنيًا كبيرًا في السينما والتليفزيون والمسرح سيجعل اسمه خالدا بين الجمهور.