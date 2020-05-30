كيف علق بيومي فؤاد على تشبيهه بحسن حسني؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

"تعلمنا منه الكثير، وأصبح أيقونة لجيلنا كله"، هكذ تحدث الفنان بيومي فؤاد عن الفنان حسن حسني، في كلمة سجلها الناقد طارق الشناوي بكتابه "حسن حسني- المشخصاتي"، والذي أصدر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين احتفاء بمشوار الكوميديان الكبير.

وتابع بيومي "بحب جدا تشبيهي به، فهو شرف لي، مع أنه ظُلم له، أنا فين والأستاذ الكبير فين؟، ربنا يباركلنا فيه وفي صحته ويظل يمتعنا ويعلمنا".

رحل الفنان حسن حسني عن عالمنا عن عمر ناهز 89 عامًا، وسادت حالة من الحزن الشديد الوسط الفني. ترك حسن إرثًا فنيا كبيرا من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، التي حقق خلالها نجاحًا سيجعله خالدا في ذاكرة الجمهور الذي عشق إطلالته، فكان ظهوره في أي عمل ضمان نجاحه وإقبال الجمهور عليه.