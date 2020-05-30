"سيعيش عبر الأجيال رغم رحيله".. الحلفاوي ناعيا حسن حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرص الفنان القدير نبيل الحلفاوي ، على نعي الفنان الكبير الراحل حسن حسني الذي وافته المنية، اليوم السبت، عن عمر ناهز الـ ٨٩ عاما.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "الآن فقط يستريح.. بعد رحلة طويلة شاقة لم يعرف خلالها التقاط الأنفاس إلا مضطرا في عامه الأخير.. رحلة انطلق خلالها متوهجا مبهجا طيبا محققا تواجدا ملحوظا، سيعيش به عبر الأجيال رغم رحيله.. رحمه الله وخالص العزاء لأسرته ومحبيه والأسرة الفنية وجمهوره.. وداعا حسن حسني".

يذكر أن الفنان الكبير حسن حسني، توفي إثر أزمة قلبية في أحد مستشفيات القاهرة عن عمر ناهز الـ 89 عامًا، وكان أخر أعماله الفنية مسلسل "سلطانة المعز" أمام الفنانة غادة عبدالرازق والذي عرض خلال شهر رمضان المنقضي.