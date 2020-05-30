محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
حرص الفنان القدير نبيل الحلفاوي ، على نعي الفنان الكبير الراحل حسن حسني الذي وافته المنية، اليوم السبت، عن عمر ناهز الـ ٨٩ عاما.
وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "الآن فقط يستريح.. بعد رحلة طويلة شاقة لم يعرف خلالها التقاط الأنفاس إلا مضطرا في عامه الأخير.. رحلة انطلق خلالها متوهجا مبهجا طيبا محققا تواجدا ملحوظا، سيعيش به عبر الأجيال رغم رحيله.. رحمه الله وخالص العزاء لأسرته ومحبيه والأسرة الفنية وجمهوره.. وداعا حسن حسني".
يذكر أن الفنان الكبير حسن حسني، توفي إثر أزمة قلبية في أحد مستشفيات القاهرة عن عمر ناهز الـ 89 عامًا، وكان أخر أعماله الفنية مسلسل "سلطانة المعز" أمام الفنانة غادة عبدالرازق والذي عرض خلال شهر رمضان المنقضي.
كانت هذه تفاصيل خبر "سيعيش عبر الأجيال رغم رحيله".. الحلفاوي ناعيا حسن حسني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.