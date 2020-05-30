آسر ياسين ناعيا حسن حسني: "صاحب السيرة الطيبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرص الفنان آسر ياسين، على نعي الفنان الكبير الراحل حسن حسني الذي وافته المنية، اليوم السبت، عن عمر ناهز الـ ٨٩ عاما.

وكتب آسر، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "‏إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمك يا عم حسن يا جميل يا مبدع يا طيب.. يا صاحب السيرة الطيبة".

يذكر أن الفنان الكبير حسن حسني، توفي إثر أزمة قلبية في أحد مستشفيات القاهرة عن عمر ناهز الـ 89 عامًا، وكان اأخر أعماله الفنية مسلسل "سلطانة المعز" أمام الفنانة غادة عبدالرازق والذي عرض خلال شهر رمضان المنقضي.