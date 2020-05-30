- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
حرص الفنان آسر ياسين، على نعي الفنان الكبير الراحل حسن حسني الذي وافته المنية، اليوم السبت، عن عمر ناهز الـ ٨٩ عاما.
وكتب آسر، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمك يا عم حسن يا جميل يا مبدع يا طيب.. يا صاحب السيرة الطيبة".
يذكر أن الفنان الكبير حسن حسني، توفي إثر أزمة قلبية في أحد مستشفيات القاهرة عن عمر ناهز الـ 89 عامًا، وكان اأخر أعماله الفنية مسلسل "سلطانة المعز" أمام الفنانة غادة عبدالرازق والذي عرض خلال شهر رمضان المنقضي.
كانت هذه تفاصيل خبر آسر ياسين ناعيا حسن حسني: "صاحب السيرة الطيبة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.