إدوارد ناعيا حسن حسني: "أبي الروحي وعلمني الكوميديا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرص الفنان إدوارد ، على نعي الفنان الكبير الراحل حسن حسني الذي وافته المدنية، اليوم السبت، عن عمر ناهز الـ ٨٩ عاما.

وكتب إدوارد، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "‏رحمة الله على الفنان القدير وأبي الروحي من علمني الكوميديا.. وداعًا ‎حسن حسني".

يُذكر أن الفنان الكبير حسن حسني، توفي إثر أزمة قلبية في أحد مستشفيات القاهرة عن عمر ناهز الـ 89 عامًا، وكان أخر أعماله الفنية مسلسل "سلطانة المعز" أمام الفنانة غادة عبدالرازق والذي عرض خلال شهر رمضان المنقضي.