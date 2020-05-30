تراند اليوم : فنانة شهيرة تصدم الجميع بفيديو جرئ على السرير تستعرض أماكن حساسة



صدمت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بطرح فيديو كليب لأغنية جديدة لها حملت عنوان "بس تعا"، والتي ظهرت فيها بشكل جرئ وأظهرت أماكن حساسة من جسدها.

و تناولت "حوراني" في أغنيتها موضوع الاشتياق إلى الحبيب خلال الحجر المنزلي، وتطلب منه المجيء إليها ليخفف عنها شعور الوحدة وتقول "معي كورونا ومش فرقانة معي..بس تعا".

وأثار الفيديو كليب الذي ظهرت فيه على السرير، غضب البعض معتبرين أنه فيديو "إباحي" وليس عمل فني، بسبب استعراض مفاتنها بشكل مثير والكشف عن أماكن حساسة من جسدها.