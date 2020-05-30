بعد رحيل القدير حسن حسني.. لماذا لقبه أصدقائه بالممثل الطائر

غادر الفنان القدير حسن حسني عالمنا فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت عن عمر ناهز 89 عامًا إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى.

بالإضافة إلى ذلك فكان من أكثر الممثلين نشاطًا وحضورًا، قدم أكثر من 490 عملاً ما بين مسرح وتلفاز وسينما

مما جعلهُ الفنان الأكثر تمثيلاً في تاريخ السينما العربية على الإطلاق.

وتستعرض "بـوابـة الـوفـد" لمتابعيها تفاصيل لقبه بالممثل الطائر:

Advertisements

مع مطلع عقد الثمانينات فتحت استوديوهات دبي وعجمان أبوابها للنجوم المصريين، وكان من بينهم حسن حسني، الذي صور

أعمالا كثيرة لا يذكر هو نفسه عددها، وعرضت في دول الخليج العربي بكثافة. وقتها أطلق عليه أصدقاؤه لقب "الممثل الطائر" نظرا لكثرة تنقله بين استديوهات عجمان ودبي لأجل تصوير العديد من الأعمال الفنية.

كان الإغراء المادي لتلك الأعمال يفوق قدرة حسن حسني على رفض العمل بها، وهو ما أثر على علاقته بالمسرح، الذي ابتعد عنه لنحو ثماني سنوات.